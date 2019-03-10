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Aliağa Belediyesinin bez çanta dağıtımları devam ediyor

Aliağa Belediyesinin daha yeşil ve daha temiz bir Aliağa için hayata geçirdiği “Aliağa’mı Seviyorum” projesi kapsamında dağıtılan bez çantalar yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

10 Mart 2019 Pazar 11:02
Aliağa Belediyesinin bez çanta dağıtımları devam ediyor

Aliağa Belediyesinin daha yeşil ve daha temiz bir Aliağa için hayata geçirdiği “Aliağa’mı Seviyorum” projesi kapsamında dağıtılan bez çantalar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine kapalı pazar yerinde 5 bin adet bez çanta dağıttı.



Dünyanın ekolojik dengesine zarar veren ve doğada yok olma süresi binlerce yılı alan alışveriş poşetlerinin kullanımını ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, yüzde 100 pamuktan üretilmiş organik binlerce bez çantayı vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtıyor. Bir ay önce başlatılan proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 bin adet bez çanta vatandaşlarla buluşturuldu. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerince Aliağa merkez kapalı pazar yeri, Yeni Mahalle pazar yeri, Yeni Şakran pazar yeri, Helvacı pazar yeri ile ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan marketlerde dağıtımlar yapıldı. Her seferinde yoğun bir ilgiyle karşılanan dağıtımlarda çantaların ön yüzünde kalp figürü üzerine işlenmiş “Aliağa’mı Seviyorum” görseli de vatandaşlardan ayrı bir beğeni kazandı.



Çanta dağıtımları devam edecek


Vatandaşların ilgisinden son derece memnun olduklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, “Aliağa’mı Seviyorum projesi doğanın korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına önemli projedir. Aliağalı vatandaşlarımızın da bu projeye sahip çıkması bizleri mutlu etti. Gelen talep üzerine bu hafta ve önümüzdeki haftalarda dağıtımlarımız devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:02
  1. doğa

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