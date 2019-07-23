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Aliağa Belediyesinden yapılandırma taksitleri uyarısı

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için son ödeme gününün 31 Temmuz 2019 Çarşamba olduğunu hatırlattı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:25
Aliağa Belediyesinden yapılandırma taksitleri uyarısı

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için son ödeme gününün 31 Temmuz 2019 Çarşamba olduğunu hatırlattı.


Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak Aliağa Belediyesine olan borçlarını yapılandıran vatandaşların, söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar taksitlerini yatırmaları gerektiği bildirildi.


Borç yükümlülüğü olan vatandaşların, taksit ödemelerini belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yapabileceği ifade edilirken, ödemeler belediye resmi sitesi üzerinden online olarak da gerçekleştirebilecek.


Banka şubesinden ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların taksit ödemelerini Aliağa Belediye Başkanlığının TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 İBAN numaralı Halk Bankası hesabına veya 233101 numaralı posta çeki hesabına yatırabileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:25
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