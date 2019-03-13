0553 313 94 23

Aliağa Belediyesi’nden ücretsiz internet hizmeti

Aliağa Belediyesi, vatandaşların internet hizmetlerinden daha kaliteli ve daha kapsamlı bir şekilde faydalanabilmesi için ücretsiz sınırsız internet hizmeti verecek.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:54
Aliağa Belediyesi’nden ücretsiz internet hizmeti

Aliağa Belediyesi, vatandaşların internet hizmetlerinden daha kaliteli ve daha kapsamlı bir şekilde faydalanabilmesi için ücretsiz sınırsız internet hizmeti verecek.

 

Meydanlar, spor tesisleri, sahil bandı, parklar, sağlık kuruluşları ve eğitim kurumları yakınları ile vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği mekânlarda ücretsiz wifi hizmeti sağlayacak. Bunu yanı sıra kentin muhtelif yerlerine kurulacak olan güneş enerjili şarj usbli yeni nesil şarj istasyonları da vatandaşların hizmetine sunulacak. Altyapı hazırlıkları tamamlanan projenin testleri devam ediyor.

 

Vatandaşlara hızlı ve güvenilir internet erişimi sağlamayı amaçladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, interneti daha keyifli ve verimli hale getirmek için kentin belirli bölgelerinde ücretsiz sınırsız internet bağlantısını vatandaşların kullanımına sunacaklarını söyledi.

 

Karatekin, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu sosyal alanlarda kablosuz olarak paylaşıma açılan internet ağına diz üstü bilgisayarlardan ve çeşitli mobil cihazlardan bağlanılabilecek. Vatandaşlarımız internete bağlanmak için dizüstü bilgisayarlardan ya da mobil cihazlardan ‘Aliağa Bld’ isimli ağa bağlanarak açılan ara yüze kullanıcı adı ve telefon numarasını yazması yeterli olacak. Sonrasında vatandaşlarımız cep telefonlarına gelen şifre ile Aliağa Belediyesi’nin ücretsiz sınırsız internet hizmetinden faydalanabilecek” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:54
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oba İlkokulu’nun çevre duvarı yenileniyor
    1. Oba İlkokulu’nun çevre duvarı..
    2. Kilis 7 Aralık üniversitesinin özel..
    3. 8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    4. Oyuncaksızçocuklar için "Oyuncak..
    5. "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    6. Provokasyon dedi kaçtı, bari yazılı..
    7. Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür..
    8. Başkan Altay ve Kavuş Bedesten..
    9. Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
    10. Mansur Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den..
    11. Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl..
    12. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    13. BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri
    14. Adana'daki cinayet davası başladı
    15. Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim..
    16. Bursa’ya 8 yeni dev park inşa ediliyor
    17. Çin zindanında 16 ay işkence gördü
    18. Uluslararası fuarlar için ev sahipliği..
    19. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    20. Başkasının adına ehliyet sınavına..
    21. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:"Zinde ve..
    22. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
    23. Kaçak alkol ve içki satan şahıs..
    24. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    25. Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow..
    26. Bakan Gül'den noter açıklaması
    27. Erbaş'tan dünya kamuoyuna çağrı
    28. Yolu kapatmak isteyen polise otomobil..
    29. Mesleğinin son tamircisi
    30. Süper Lig’in en centilmeni Trabzonspor
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?