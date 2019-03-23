0553 313 94 23

Aliağa Belediyesinden tüm mahallere halı saha

Aliağa’nın farklı mahallelerinde sekiz adet halı saha projesi gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, gençlere ve tüm ilçe halkına daha fazla spor alanları oluşturmak amacı ile halı saha projelerini tüm mahallelere yayacak.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:13
Aliağa Belediyesinden tüm mahallere halı saha

Aliağa’nın farklı mahallelerinde sekiz adet halı saha projesi gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, gençlere ve tüm ilçe halkına daha fazla spor alanları oluşturmak amacı ile halı saha projelerini tüm mahallelere yayacak.


Sosyal ve kültürel hizmetlerinin yanı sıra spor yatırımlarına da önemli ölçüde ağırlık veren Aliağa Belediyesi, özellikle gençlerin güvenli ortamlarda spor yapabilmesi için sekiz adet halı saha tesisini hizmete sundu.


Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Şehit Oğuz Özgür Çevik Lisesi bahçesindeki halı saha tamamlandı. Ardından Aşağı Şehit Kemal Ortaokulu, Kalabak Mahallesi, Yeni Şakran Güngör Çolakoğlu Lisesi, Cici Sokak, Çıtak Belediye Şantiyesi, Yeni Mahalle Kent Park ve Hacıömerli Mahallesi’ndeki halı sahalar kullanıma hazır hale getirildi.


25x45 metre ebatlarındaki doğal çim görünümlü suni çim açık halı sahalar gençlerin vazgeçilmez spor alanlarından oldu. Aynı ortamda sosyalleşerek vakit geçiren çocuklar güvenli bir ortamda spor yapmanın keyfini çıkartıyor.


Aliağa Belediyesi, ilçe halkına daha fazla spor alanları oluşturmak adına halı saha tesislerini tüm mahallelere yayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:13
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: THY Avrupa Ligi
    1. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    2. Vali Deniz fidan dikti
    3. Adana’da Türkiye ekonomisinin değişim..
    4. Aliağa Belediyesinden tüm mahallere..
    5. Binlerce kişiye müjde! Süre uzatıldı
    6. Başkan Çerçi’den Cumhuriyetin 100...
    7. Okullarda ders saatleri azalacak mı..
    8. Saç ekim uzmanı Aydın: "Türkiye saç..
    9. Yarım kalan ‘Kanuni Yolu’ projesine..
    10. İnanılmaz kurtuluş
    11. Yapay zeka sahalara iniyor
    12. Niziplioğlu’ndan 100 milyon dolarlık..
    13. Çin’de kimya tesisindeki patlamada ölü..
    14. Prof. Ringmar: "Ezan yalnız bir çağrı..
    15. Konuta fuarlı cansuyu
    16. Aliağalı küçük tiyatroculardan usta..
    17. Harden'dan Spurs potasına 61 sayı
    18. Bursa’da turizmde tanıtım atağı
    19. Turkcell’den kablosuz ağları..
    20. Fuarın gözdesi Bayraklı Belediyesi
    21. Nesli tehlikedeki şah kartallarının..
    22. Bayraklı’da miting gibi açılış
    23. Türkiye'de tarihi an! Resmen başladı
    24. Çay üreticilerine büyük destek
    25. (Özel) Borcunu ailesinden gizleyenlere..
    26. Şampiyonlar Teknofest’e hazırlanıyor
    27. Pakdemirli’den coğrafi işaret müjdesi
    28. Genç görünmek için yeni trend yüz..
    29. Kocaoğlu: "Bizim kökümüz Kuvai..
    30. Van’da Ünal Zorer konseri
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok