Aliağa Belediyesinden toplu iftar Aliağa Belediyesi Ramazan aylarında sürdürdüğü geleneksel toplu iftar yemeklerine bu yıl da devam edecek.

Aliağa Belediyesi Ramazan aylarında sürdürdüğü geleneksel toplu iftar yemeklerine bu yıl da devam edecek.



Aliağa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın toplu iftar geleneğini yaşatmak amacı ile Ramazan ayı boyunca vatandaşlara her gün sıcak yemek hizmeti verecek. Toplu iftarlar bu yıl Yeni Mahalle Düğün Salonunda gerçekleştirilecek. Bin kişilik toplu iftar yemekleri vatandaşların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirerek. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ortamda yapılacak.

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