Aliağa Belediyesinden toplu iftar
Aliağa Belediyesi Ramazan aylarında sürdürdüğü geleneksel toplu iftar yemeklerine bu yıl da devam edecek.05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
Aliağa Belediyesi Ramazan aylarında sürdürdüğü geleneksel toplu iftar yemeklerine bu yıl da devam edecek.
Aliağa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın toplu iftar geleneğini yaşatmak amacı ile Ramazan ayı boyunca vatandaşlara her gün sıcak yemek hizmeti verecek. Toplu iftarlar bu yıl Yeni Mahalle Düğün Salonunda gerçekleştirilecek. Bin kişilik toplu iftar yemekleri vatandaşların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirerek. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ortamda yapılacak.
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