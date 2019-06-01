Aliağa Belediyesinden bayramda ücretsiz ulaşım

Aliağa Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da kabristan ziyaretleri için vatandaşına ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Aliağa Belediye otobüsleri arefe günü ile bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları ilçe mezarlığına ücretsiz olarak taşıyacak.

İlçe merkezinden yapılacak olan seferler için kalkış yeri Aliağa Gençlik Merkezi önü olacak. Seferler 10.00-12.00-14.00 ve 16.00’da gerçekleştirilecek. Yeni Mahalle servisi ise 10.00-12.00-14.00 ve 16.00 saatlerinde Jandarma Lojmanlarından hareket edecek.