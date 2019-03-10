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Aliağa Belediyesinden asfalt rekoru

Aliağa Belediyesi, ilçeye kazandırdığı sosyal donatı alanlarının yanı sıra cadde ve sokakların modern bir görünüme kavuşması için de rekor asfaltlama yaptı.

10 Mart 2019 Pazar 14:11
Aliağa Belediyesinden asfalt rekoru

Aliağa’yı model bir kent yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, ilçeye kazandırdığı dev sosyal donatı alanlarının yanı sıra cadde ve sokakların modern bir görünüme kavuşması için de rekor asfaltlama yaptı.



Dev asfalt hamlesini Nisan 2017 tarihinde Yalı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nden başlatan Aliağa Belediyesi, ilçe genelinde bugüne kadar yaklaşık 222 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfaltlama programını tüm Aliağa’yı hedef alarak yapan Aliağa Belediyesi, programına İzmir Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde bulunan cadde ve sokakları da dahil etti. İZSU, Telekom, GDZ Elektrik, İzmir Gaz ve çeşitli telekomünikasyon firmalarının yaptığı altyapı çalışmaları nedeniyle adeta köstebek yuvasına dönen ve basit onarımlarla yamalı bir halde bırakılan Aliağa’nın yolları çalışmaların tamamlanmasıyla modern bir görünüme kavuştu. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan çalışmalar ile Yalı Mahallesine 23 bin 249 ton, Kültür Mahallesine 17 bin ton, Yeni Şakran Mahallesine 876 ton, Atatürk Mahallesine bin 384 ton, Kurtuluş Mahallesine 5 bin 481 ton, Kazım Dirik Mahallesine bin 329 ton, Siteler Mahallesine 80 ton, Helvacı Mahallesine 36 bin 842 ton, Yeni Mahalle’ye 30 bin ton sıcak asfalt serildi.



Bakım ve onarımı yapılarak sıcak asfalta kavuşturulan mahalle, sokak ve caddeleri ise şöyle;

 

Yalı Mahallesi: 19 Mayıs Caddesi, 23 Nisan Caddesi, Nuri Öztürk Caddesi, Atilla İlhan Sokak, Gültekin Eren Sokak, Viking Siteler ile 130, 132, 135, 136, 136/1, 137, 138, 139, 139/1, 140, 140/1, 141, 142, 143, 144, 145, 147/1, 149, 149/1, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 160/2, 161, 165, 167, 168, 169, 183, 467, 186, 187/1, 188, 188/1, 190, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 192, 193, 194, 194/1, 196, 197, 199/1, 199/2, 200/1, 201, 202 sokaklar



Kültür Mahallesi: Mimar Sinan Caddesi, Kubilay Caddesi, Yunus Nadi Caddesi, Şehit Bülent Kula Caddesi, Rasim Saka Caddesi, Atatürk Caddesi, Çağdaş Sokak, 203, 203/1, 203/2, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 212/3, 213, 214, 214/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 227/1, 210, 211, 387, 388, 390 ve Zeytinli Park civarı



Helvacı Mahallesi: Fatih Mahallesi (2406, 2407, 2409, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2425, 2426, 2427, Mehmet Sevindik Caddesi, Nurettin Bayrav Caddesi, Gençlik Caddesi)



Barbaros Caddesi (2200, 2201, 2202, 2202/2, 2222, 2219, 2213, 2209, 2227, 2206, 2205, Ziya Erdoğan Caddesi, Enver Aktürk Caddesi, Cemalettin Caddesi, Talat Bilgin Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Sanayi Bölgesi Caddesi, Atatürk Caddesi)



Mimar Sinan Mahallesi (2604, 2611, 2615, 2624, 2623, 2625, 2619, 2620, 2620/1, Cumhuriyet Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Mevlana Caddesi, Kazım Dirik Caddesi)



Kazım Dirik Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi, Lozan Caddesi’ne bağlı 387, 388, 389, 390, 392, 393, 283, 284, 285, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297 ve Ahmet Balcı Sokak



Atatürk Mahallesi: 356, 287,388, 390



Yeni Şakran Mahallesi: İsmet İnönü Caddesi



Siteler Mahallesi: 467 sokak

 

Bozköy Mahallesi: Ana Sokak



Kurtuluş Mahallesi: Namık Kemal Caddesi, Fatih Caddesi, Hasan Tahsin Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi’nin bir bölümü, Şehit Kemal Caddesi ile Prof. Dr. Zekeriya Aydın Sokak, 299, 306, 305, 304, 302, 313, 300, 301, 325, 329, 338, 336, 335, 330,332, 328, 324, 323, 562



Yeni Mahalle: 548, 562, 660, 661, 662, 632, 652, 633, 634, 635, 648, 651, 660, 655, 659, 654, 658, 658/1, 532/1, 532, 534, 527, 528, 529, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 594, 595,596, 600, 636, 638, 566, 564, 583, 584, 585, 588, 589, 638, 688, 572, 532/1, 1424, Yavuz Sokak, Ramazan Sokak, Bayram Sokak, Rumeli Caddesi, Anadolu Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Hastane Caddesi, Samurlu Caddesi, Mehmet Akif Caddesi ile caddelere bağlanan ara sokaklar.



Bunun dışında asfaltlama çalışmaları Cengiz Topel Caddesi’nde mevsim koşulları el verdiği sürece mart ayı boyunca devam edecek.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:11
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