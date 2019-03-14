Aliağa Belediyesi tarihi belgeleri dijitale aktarıyor

Tarihi ve akademik kitaplara kaynak olan Aliağa Kent Belleği’nin bugüne kadar edindiği 40 bini aşkın sayfa, belge ve harita taranarak dijital ortama aktarılıyor.

Aliağa Belediyesi’nin çalışmaları ve kampanyaları ile birlikte bugüne kadar 50 bin fotoğrafın yanı sıra yüzlerce haritaya, plana ve çizime ulaşıldı. Elde edilen dokümanların, 2019 yılı sonuna kadar 19 kitaba kaynak olacağı belirtildi. Elde edilen fakat kitaplarda yer almayan dokümanlar, tematik sıralanarak Aliağa Belediyesi’nin resmi internet sayfası üzerinden halkın ve akademisyenlerin erişimine sunulacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bilimsel düzeyde hazırlanmış kitaplar, orta ve lise düzeyinde özet olarak derlenip ders kitabı şeklinde yayınlanacak.

Bunun dışında Aliağa Belediyesi, 8 bin 500 yıllık tarihini Aliağa tarihi şeklinde hazırlayıp başucu kitabı formatında tarihseverlerle buluşturacak. İlk çağlardan günümüze Aliağa tarihinde yaşanmış dönüm noktası denilebilecek olaylar kronolojik sırası ile gün yüzüne çıkarılacak. Almanak yine ücretsiz olarak Aliağalı tarihseverlerle buluşturulacak. Kente gelen yerli turistlere rehberlik edecek bu çalışmanın, hem baskı hem de dijital ortamda hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

Aliağa Belediyesi, resmi internet sayfası ile bugüne kadar tarihi belge niteliği taşıyan eserleri dijital arşive aktarma konusunda önemli çalışmalara imza attı. Aliağa Kent Kitaplığı adı altında basılan tüm kitaplar resmi internet sayfası üzerinden e-kitap olarak yayınladı. Yayımlanmış ve baskısı tükenmiş kitaplara ulaşılabilmesi için PDF formatında indirme olanağı sunuldu. Görme engelli vatandaşların bu önemli kitaplardan mahrum kalmaması için sesli dinle projesini hayata geçirdi. Basımı tükenen kitapların okuyuculara ve araştırmacılara DVD ortamında dağıtımı ise devam ediyor.