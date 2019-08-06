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Aliağa Belediye Zabıtası’ndan karanfilli kutlama

Aliağa Belediye Zabıta Müdürlüğü, zabıtanın 193.

06 Ağustos 2019 Salı 14:19
Aliağa Belediye Zabıtası’ndan karanfilli kutlama

Aliağa Belediye Zabıta Müdürlüğü, zabıtanın 193.yılı kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlara zabıtanın görev ve sorumluluklarını anlatan bilgi broşürünün yanı sıra karanfil dağıttı.


Vatandaşlarının huzuru ve esenliği için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla özverili bir şekilde sürdüren Aliağa Belediye Zabıtası, zabıta haftasını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler çerçevesinde belediye birimlerini ziyaret eden zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’ne kurulan stantta vatandaşlara ve araç kullanıcılarına bilgilendirme broşürü ile karanfil verdi. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar öncülüğündeki ekipler daha sonra Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.



“Mutlu bir Aliağa için çalışıyoruz”


Vatandaşın yaşam kalitesini ve huzurunu her şeyin önünde tuttuklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Caddeleri, sokakları, parkları, sahilleri ve plajları tertemiz, insanları mutlu bir Aliağa için çalışıyoruz. Bu çalışmalarla çevre belediyelere ve zabıta birimlerine örnek oluyoruz” dedi.


Aliağa Belediye Zabıta Müdürlüğü olarak Aliağa’ya hizmet etmekten büyük onur duyduklarını ifade eden Mustafa Tahir Acar, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek ve hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşıyabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. En büyük hedefimiz çocuklarımıza daha güzel bir Aliağa bırakabilmek.Görev ve sorumluluk alanında yükümüz ağır olsa da 193 yıllık geçmişi olan bir kurumun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Çalışmalarımızı titizlikle yakından takip eden Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’ a ve Aliağa halkına bizlere verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:19
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