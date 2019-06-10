Aliağa belediye meclisinde 39 madde tek tek oylandı

Aliağa Belediyesi’nin haziran ayı olağan meclis toplantısında, meclis üyelerinin oylamasına sunulan 39 madde tek tek oylandı.

Aliağa Belediyesi’nin haziran ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. 7 Mayıs 2019 ve 10 Mayıs 2019 meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan Aliağa Belediyesi meclis toplantısı, başkanlıktan gelen önergelerin meclis üyelerinin görüşüne sunulmasıyla başladı. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında 1-3-4-5-6-7-8-11 ve 12’nci maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. 2’nci madde İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna hava edilirken 9.madde Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Esnaf Komisyonlarına gönderildi. 13 ve 14’üncü maddeler oy birliği ile kabul edildi. 10’uncu madde ise oy çokluğu ile reddedildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin oylanmasının ardından komisyonlardan gelen raporların görüşülmesine geçildi. Komisyon raporları kapsamında oylanan 22 maddenin tamamı komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Belediye meclis üyeleri tarafından başkanlık makamına ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’ kurulması yönünde sunulan gündem dışı önerge oy birliği ile kabul edildi. 10 ay boyunca görev yapacak olan komisyona; Seçil Adalet Işık, Gülten Taşbaş, Savaş Dağdeviren, Burhan Kızıl ve İsmail Meşe oy birliği ile seçildi.

Aliağa Belediyesi haziran ayı olağan meclisi, dilek ve temennilerin ardından, bir sonraki meclis toplantısının 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 18.00’da gerçekleştirilmesine karar verilmesi ile son buldu.