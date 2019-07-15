Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Aliağa’da da gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılı nedeniyle Aliağa Kaymakamlığı ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde ilçede anma etkinlikleri düzenleniyor. Anma etkinlikleri ilçe protokolünün Aliağa kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile başladı. Aliağa şehitliğinde gerçekleştirilen programa; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Sahil Güvenlik Bot Komutanı Özgür Acar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile şehit aileleri katıldı. Program şehitler için yapılan duaların ardından şehit kabirlerine karanfil bırakılması ile son buldu.

Aliağa’da 15 Temmuz programı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü Aliağa Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek geniş çaplı program ile devam edecek. Saat 21.00’daki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunması ile başlayacak. 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edilecek. Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler 15 Temmuz temalı şiirleri seslendirecek. Program, gece saat 00.13’te sela okunması ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimleri ile son bulacak.