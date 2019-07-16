Aliağa 15 Temmuz şehitlerini andı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, FETÖ’nün hain darbe girişimin 3. yıldönümünde anlamlı etkinlikler düzenlenirken, programlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Aliağa Kaymakamlığı ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde organize edilen anma programına; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aliağa Demokrasi Meydanında düzenlenen programa akın eden vatandaşlara lokma, çorba, pilav, ayran ve dondurma ikram edildi. Katılımcılara Aliağa Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Program öncesinde Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı da katılımcılara mini konser verdi.

Anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunması ile başladı. İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen müezzinler Kur’an tilaveti gerçekleştirdi. Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek’in şehitler için yaptığı duaya eşlik eden vatandaşlar ellerini semaya açtı. Dua sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmalarına geçildi.

“Şehitlerimiz, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdı”

Programın ilk konuşmasını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir yaptı. Aydemir, “15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmeye çalışan vatan hainleri harekete geçmiş, milletimizin silahını yine aziz milletimize çevirerek kanlı bir darbe girişimde bulunmuştur. Ancak aziz milletimiz sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze almış, bu kanlı darbe girişimini başarısızlığa uğratmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar” dedi.

“Darbelerin bizleri nereye götürdüğünü gördük”

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016’da yaşadıklarını belirten AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın ise “FETÖ saldırının başlangıç yılları 1980’li yıllara dayanmaktaydı. Bunu yıllar içinde ve 2016 yılında, hain saldırıyı gördükten sonra daha da emin olduk. Bu bereketli ve kutsal topraklarda, Anadolu coğrafyasında 16 devlet kuran necip milletin evlatları bu ihaneti de hiç unutmamış, bunun karşısında dik durarak bu cumhuriyeti korumuştur. Bizler darbenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Birçok fidanımızı bu darbeler neticesinde kaybettik. Siyonizmin, kapitalizmin ve emperyalizmin uşaklarının bu ülkede uygulamış olduğu darbelerin bizleri nereye götürdüğünü gördük” diye konuştu.

“Türk Milleti bu darbe girişimini akşamdan sabaha boşa çıkartmıştır”

Programın kapanış konuşmasını yapan Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da şunları söyledi: “15 Temmuz gecesi ordumuzun içerisine sızmış olan fetöcü hainler Türk Devletini ele geçirmek, Türk Milletini birbirine düşürmek, bölmek ve parçalamak için akıllara zarar bir çılgınlığa giriştiler. Ordumuza tahsis edilen askeri araçlarla Türkiye Büyük Millet Meclisini ve bazı polis birimlerini bombaladılar. Kahraman Türk Milleti, ülkemize, bayrağımıza, bağımsızlığımıza ve demokrasimize kast eden hain FETÖ darbecilerine karşı bütün siyasal, kültürel, doku ve renkleriyle, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin milli iradeye sahip çıkmış, bu darbe girişimini akşamdan sabaha boşa çıkartmışlardır.”

Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz kanlı darbe gecesini anlatan belgeseller barkovizyona yansıtıldı. Öğrenciler tarafından 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyonlar okundu. Program, video gösterimleri ve okunan sela ile son buldu.