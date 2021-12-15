Ali Yüksel kimdir? Ali Yüksel nereli, hangi görevlerde bulundu? THK Başkanı Ali Yüksel hayatı

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Cenap Aşçı'nın yerine Ali Yüksel'in atandığı belirtildi. Cenap Şahin'in Ekim ayında yargıya ikinci kez başvurarak görevden alınmasını talep etmesinin ardından Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı verdi. Aşçı'nın ardından yeni Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olan Ali Yüksel'in biyografisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Yeni gelen bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi kararındaa şu ifadeler yer aldı: 'Kayyım heyeti başkanını çekilme dilekçesi, mahkememizin UYAP kayıtları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın dilekçesinde sürdüğü gerekçeler ile etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak kayyımlık görevinden çekilmesine karar verilmesini talep ettiği, talebin yerinde görüldüğü anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın görevden alınmasına yerine mahkememizce re'sen atanasına karar verilen Ali Yüksel'in kayyım heyetine alınmasına, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'nın görevlerine aynen devamına, kayyım heyeti Ali Yüksel'e ve THK vekilliğine tebliğine karar verildi.'

THK Kayyum Heyeti

Son haliyle THK Kayyum Heyeti şu isimlerden oluştu: H. Abdullah Kaya, Adnan Zengin ve Ali Yüksel.

THK nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlama misyonu ile kurulan Türk Hava Kurumu (THK) 1925 yılından beri faaliyetlerini Türk havacılık sektörünün sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimini odağına alarak gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin “Havacılık Federasyonu” yetkisini taşıyan THK’nın doğal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, Kuvvet Komutanları ve Ankara Valisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu THK’nın manevi koruyucularındandır.