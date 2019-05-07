İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB binasına giriş yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyenin Saraçhane'deki binasına geldi.07 Mayıs 2019 Salı 18:49
İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Haziran'da yeni başkan seçilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki İBB binasına geldi.
Yerlikaya'yı kapıda İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu karşıladı.
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