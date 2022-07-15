Ali Yavuz Kol kimdir, nereli kaç yaşında? Ali Yavuz Kol hangi takımıda oynadı hayatı kariyeri:
Adana Demirspor Ali Yavuz Kol’un bonservisini aldı. Ali Yavuz Kol, 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 senelik sözleşme imzaladı. Pi Ali Yavuz Kol kimdir? Ali Yavuz Kol nereli kaç yaşında? Ali Yavuz Kol hangi takımlarda oynadı, hangi takımın alt yapısında yetişti?
Adana Demirspor transfere devam ediyor. Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol Adana Demirspor ile 2+2 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray'dan transfer olan Ali Yavuz daha önce Tarsus İY, Denizlispor ve Keçiörengücü formaları da giydi. Ali Yavuz, U19 Mili Takımı'nda da forma giyiyor. Mavi-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Ali Yavuz Kol' mesajı ile yayınladı.
Ali Yavuz Kol kimdir?
Ali Yavuz Kol, 29 Ocak 2001 tarihinde Antalya'da doğdu. 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nde forma giymektedir.
Ali Yavuz Kol hangi takımda oynadı?
Galatasaray formasıyla ilk maçına 2020-21 sezonunda 23 Kasım 2020 tarihinde Kayserispor mücadelesi ile çıktı. 2020-21 sezonunun kış transfer döneminde 8 bin avro karşılığında Denizlispor'a kiralandı.