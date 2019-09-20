Ali Yalçın’dan MEB'in 'okullarda akıllı telefon kullanılmaması' kararına destek

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim ve öğretim yılı için aldığı, 'akıllı telefon ve benzeri bilişim araçları ile eğitim ortamlarına girilmemesi' yönündeki kararını değerlendiren Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımını önemsiyor ve destekliyoruz." dedi.

'Öğrencilerin sosyal medyayı kullanması ders takibini zorlaştırıyor'

"Biz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bu kararı geçmişte zaten tavsiye etmiştik." diyen Başkan Yalçın, "Teknoloji vazgeçilmez bir boyuta ilerliyor ama dersi engelleyen takibi zorlaştıran sosyal medya ağları dikkatleri dağıtan bir duruma ulaştı." ifadelerini kullandı.

'Pilot uygulamalarda verimli sonuçlar alındı'

Okullarda cep telefonu kullanmanın gençler üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, şöyle konuştu:

"Okul ortamında gençlerin akıllı telefonlardan sosyal medyayı takip etmesi derslere olan dikkatlerini dağıtıyor. Bu durum dersten kopmalarına sebep oluyor. Ders esnasında telefonların mutlaka yasaklanması gerekiyor. Ya da gençlerin okula girerken telefonlarını bırakacakları ve çıkışta da geri alabilecekleri bir sistem kurmaları gerekiyor. Aksi taktirde gençlerin başarısı etkileniyor"

"Biz geçen yıl bu konuda çağrıda bulunmuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu konuda önlem almaya çağırmıştık. Bazı okullarda pilot uygulamalar da yapıldı. O okul idareleri ile yaptığımız görüşmelerde de son derece verimli sonuçlar aldıklarını ve fayda sağladıklarını ifade ettiler. Biz de bunun genele yayılması gerektiğini ifade etmiştik. Bakanlığın attığı bu adımı önemsiyor ve destekliyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Öğrencilerin eğitim ortamlarına başta cep telefonu olmak üzere görüntü ve ses kaydedici özelliğe sahip bilişim araçlarıyla gelmesinin pek çok olumsuzluğu beraberinde getirmesinin ders başarılarını, derslere odaklanmalarını, sosyalleşmelerini olumsuz etkilemesi nedeniyle bu tür bilişim araçlarıyla eğitim ortamlarına girilmemesinin esas olduğu hüküm altına alındı."