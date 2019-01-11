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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Akit mazlumların sesi oldu

Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, beraberindeki heyet ile birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti.

11 Ocak 2019 Cuma 11:37
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Akit mazlumların sesi oldu

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın da aralarında bulunduğu bir heyet ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa’nın da hazır bulunduğu ziyarette Yalçın, Akit’in özellikle 28 Şubat gibi anti demokratik süreçlerdeki kararlı duruşunun önemine değinerek, Akit Medya Grubu’nun hukuksuz uygulamalara maruz bırakılan toplumsal sınıfların ve mazlumların sesi olduğunu belirtti.

Türkiye’de bir dönem medya eliyle millet iradesine ipotek konulduğunu hatırlatan Yalçın, Akit Medya Grubu’nun bu noktada önemli bir duruş sergilediğini ve her zaman millet iradesinden yana taraf olduğunu ifade etti. Yalçın ayrıca ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ise Memur-Sen’in Türkiye’nin demokratikleşmesi yolundaki önemli adımlarda desteği olduğunu belirtti. Karahasanoğlu, Memur-Sen’in sendikacılığa yeni bir soluk getirdiğini ifade ederek, Türkiye’nin ihtiyacı olan sendikacılık anlayışının Memur-Sen bünyesinde vücut bulduğunu söyledi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:37
  1. Ankara
  2. Mustafa Karahasanoğlu
  3. akit medya grubu
  4. Hacı Yakışıklı
  5. Memur-Sen
  6. Ali Yalçın

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