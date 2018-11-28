2019 yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti'de istifalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti kurucu üyesi emekli Kurmay Albay Ali Türkşen partisinden istifa ettiğini son dakika olarak duyurdu. Peki Ali Türkşen kimdir? Ali Türkşen İYİ Parti'den neden istifa etti?

İYİ Parti, Mart 2019 yerel seçimleri için CHP ile ittifak pazarlığı yapmaya devam ediyor. Partinin belediye başkan adaylarını belirmeye çalışıldığı İYİ Parti'den istifaların ardı arkası kesilmiyor. Partiden istifa eden son isim ise İYİ Parti kurucu üyesi emekli Kurmay Albay Ali Türkşen oldu. Ali Türkşen istifa gerekçesine ilişkin, mevcut iktidarı değiştiremediklerini ve yakın gelecekte de değiştiremeyeceklerini belirterek partideki görevinden ayrıldığını duyurdu.

1965 Mustafakemalpaşa-Bursa doğumlu olan Ali Türkşen, 1987 senesinde Deniz Harp Okulundan Makine Mühendisliği denkliği ile mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2015 yılına kadar devam eden kariyerinin önemli bir bölümünde SAT Komandosu olarak görev yapan Türkşen, bu süreçte 1993 yılında gerçekleştirilen Lucky-S uyuşturucu gemisinin 14,5 ton uyuşturucu yüküyle ele geçirilmesinde ve 1996 yılında Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak Krizi sırasında SAT Komando Tim Komutanı olarak görev aldı.

SAT Komando kariyeri kapsamında hem açık hem kapalı devre dalış cihazlarıyla dalış, serbest paraşüt, atış, hayatı idame, küçük birlik harekatı, kapalı mahal harekatı ve yakın dövüş gibi konularda uzmanlaşan Türkşen, takım ruhunun ne anlama geldiğini en iyi bilenlerle bir arada bulunma şansını yakaladı. Türkşen'in Genelkurmay Başkanlığı dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerdeki karargahlarında görev alabilmesi kurmay unvanıyla mümkün oldu. İstanbul Üniversitesinden yüksek lisans diploması da bulunan Türkşen, ABD Deniz Harp Akademisini de 2002 yılında tamamladı. 2011-2014 yılları arasında toplam 3,5 yıla yaklaşan ve kamuoyunda “Balyoz” olarak bilinen dava kapsamında zorunlu olarak ikamet ettiği Hasdal Askeri Ceza ve Tutukevinde, “Kardak'ta Kahraman, Hasdal'da Esir” ve “1963'ten Günümüze SAT Komandoları ve Anılarım” isimli iki kitap yazdı. 2015 yılında artık emir almak ve emir vermekten sıkıldığına karar vererek Türk Silahlı Kuvvetlerinden Deniz Kurmay Albay unvanıyla emekli oldu ve hem meslek hem de kader arkadaşı emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş'la birlikte “Levent Bektaş-Ali Türkşen Akademi”yi, kısa adıyla ATAK Akademi'yi kurdu.