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Ali Tezel CHP rozeti taktı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, CHP rozetini taktı.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Ali Tezel CHP rozeti taktı

CHP İstanbul İl Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel ve emekliler katıldı. Şimşek, emekli maaşlarına yapılan zamları değerlendirerek, AK Parti hükümetini eleştirdi. CHP’ye katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel de CHP’yi ve bu partinin rozetini taktığını unutarak, Türkiye’nin acil bir sol partiye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:36
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