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Ali Şekerdağ kimdir? Ali Şekerdağ İYİ Parti Elazığ adayı mı oldu?

Ali Şekerdağ İYİ Parti'nin Elazığ belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ali Şekerdağ kimdir? Ali Şekerdağ nereli ve kaç yaşında? Ali Şekerdağ hangi görevlerde bulundu? gibi soruları soruluyor. İşte Ali Şekerdağ biyografisi...

21 Aralık 2018 Cuma 18:16
Ali Şekerdağ kimdir? Ali Şekerdağ İYİ Parti Elazığ adayı mı oldu?

Ali Şekerdağ İYİ Parti'nin Elazığ belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ali Şekerdağ kimdir? Ali Şekerdağ nereli ve kaç yaşında? Ali Şekerdağ hangi görevlerde bulundu? gibi soruları soruluyor. İşte Ali Şekerdağ biyografisi...

Ali Şekerdağ, 1961 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ'da okudu. Yüksek öğrenimini yurt dışında okumak üzere ülke dışına çıktı fakat ailevi nedenlerden dolayı Elazığ'a geri dönmesi gerekti.  1981 yılında aktif ticarete başladı. Hayvancılık, Sanayi (Un İmalatı), Mobilya Bölge Bayilikleri ve İnşaat Sektörlerinde çalıştı. 1991'de kendi grubundan Elazığ TSO Meclis Üyeliğine seçildi. 6 dönem Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.  Bu dönemde çeşitli kooperatif ve şirketlerde yönetim kurulu başkanlığında bulundu. 2009 yılında Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkan adayı seçimlerinde Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde, Oda tarihine damga vuracak büyük projeleri ortaya sundu. 

Elazığ'ı 2023'e taşıyacak önemli projelerden biri olan Elazığ TSO Yeni Hizmet Binasını Elazığ'a kazandırdı. Ali Şekerdağ, sosyal medyada 12 bin kullanıcının oyu ile 2 kez Yılın Oda Başkanı seçildi. Spor yapmayı, seyahat etmeyi, kitap okumayı, yardımlaşma ve paylaşmayı hayat tarzı olarak kabul eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şekerdağ, evli ve dört çocuk babasıdır.  Ali Şekerdağ, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:16
  1. Ali Şekerdağ kimdir?
  2. Ali Şekerdağ İYİ Parti Elazığ adayı mı oldu?
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