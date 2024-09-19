Ali Sabancı, çekirdek ailesiyle beraber tekne kazası yaptı, ilk kez anlattı! Yaptığı konuşma gündeme oturdu

Mutlaka hatırlarsınız, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında bir tekne kazası geçirmişti.

İçinde çocuklarının da olduğu zodyak botla kayalıklara çarpan çift, ağır yaralanmıştı. Ambulans helikopterle İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen çiftten Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğu, Vuslat Doğan Sabancı'nın da ağır bir yüz travması geçirdiği fakat hayati tehlikesinin olmadığı söylenmişti.

Ardı ardına geçirdiği operasyonların ardından sağlığına kavuşan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı, birçok kez görüntülense de kazaya dair hiç özel olarak konuşmamıştı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısına katılan Ali Sabancı, ailesiyle beraber ölümden döndüğü kazanın detaylarını ilk kez anlattı.

9 gün sonra uyandığında hastane odasındaki ilk sorusunun "Herkes hayatta mı?" olduğunu söyleyen Ali Sabancı, aynı kazanın onlarınkinde üç hafta önce de yaşandığını ve o zaman kazanın ölümle sonuçlandığını belirtti.

'Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz' dedi.