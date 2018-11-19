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Ali Rıza Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

Beşiktaş’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamı Ali Rıza Gültekin cinayeti kapsamında şüphelilerin iş yerinde 2 adeta tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:35
Ali Rıza Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

İSTANBUL Beşiktaş Balmumcu'da geçtiğimiz hafta bir apartmanın 4’üncü katındaki bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini aşağıda bekleyen suç ortaklarıyla birlikte kaçtığını tespit etmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada olayı gerçekleştirenlerin tefecilik yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, biri Glock marka iki tabanca ile bir çelik yelek bulundu. Silah ve çelik yeleklerin yanında bulunan iki cep telefonunda incelendiği öğrenildi. Olay yerinden elde edilen boş kovanlarının iş yerinde elde edilen silahlarla karşılaştırılacağı belirtildi. Bu incelemenin ardından silahların Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesinde kullanıp kullanılmadığı belirlenecek.

ŞÜPHELİLER YURTDIŞINA KAÇMIŞ OLABİLİR

Cinayetin planlı bir şekilde yapıldığını da belirleyen polis, şüpheliler Mustafa B., Rıdvan D., Sergen G. aralarında bulunduğu 4 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma ihtimallerini değerlendirildiği öğrenildi. Tefecilik yaptıkları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için polis operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:35
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