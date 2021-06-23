Ali Polat Bengiserp kimdir? Ali Polat Bengiserp nerelidir? Galatasaray 2. Başkanı Ali Polat Bengiserp’in hayatı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas olmasından sonra Galatasaray'da yeni yönetimin görevleri belli oldu. Ali Polat Bengiserp İkinci Başkan görevini üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcılığı görevine getirildi. Peki Ali Polat Bengiserp kimdir? Ali Polat Bengiserp nerelidir?
Galatasaray'da Burak Elmas dönemi resmen başladı. Burak Elmas yeni yönetimini belirledi. Buna göre. Galatasaray yönetim kurulu görev listesi şöye oluştu:
Galatasaray yeni yönetim listesi
Galatasaray Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Remzi Sanver
Galatasaray 2. Başkanı olarak ilan edilen Ali Polat Bengiserp’in hayatı merak edilmeye başlanı.
Ali Polat Bengiserp kimdir?
Ali Polat Bengiserp Galatasaray Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Fransa’da Grenoble ve Nanterre Üniversitelerinde İş İdaresi Bölümü’nde tamamladı.Ali Polat Bengiserp yaklaşık 40 yıllık lojistik, pazarlama ve iş yönetimi tecrübesine sahiptir.
1996-1998 ve 2000-2002 yılları arasında Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı olarak görev yaptı.
Galatasaraylılar Derneği’nde 2001-2009 yılları arasında 6 yıl yönetim kurulu üyesi olarak, 2013-2019 yıllarında ise başkan olarak görev yaptı.
Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) ve Galatasaray Yardımlaşma Vakfı’na (GSYV) mütevelli üyesi olan Ali Polat Bengiserp, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesidir. Bengiserp 1970-1975 yılları arasında Galatasaray altyapısında basketbol oynadı.