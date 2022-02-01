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Biyografi Ali Osmay Güre kimdir? Ali Osmay Güre ne iş yapıyor?
Biyografi

Ali Osmay Güre kimdir? Ali Osmay Güre ne iş yapıyor?

Ali Osmay Güre kimdir? Ali Osmay Güre nerede çalışıyor? Ali Osmay Güre ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-01 16:21:00 - 2022-02-01 16:21:29
Ali Osmay Güre kimdir? Ali Osmay Güre ne iş yapıyor?

Ali Osmay Güre kim olduğu ne iş yaptığı bir hayli merak ediliyor. 

Ali Osmay Güre akedemik unvanları

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2006 - 2020- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

2006 - 2010- Yrd.Doç.Dr.

Cornell University

2000 - 2006 Yrd.Doç.Dr.

Ludwig Institute for Cancer Research, NY Branch

1995 - 2006 Araştırma Görevlisi

Cornell University

Yönetimsel görevler

2020 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2017 - 2020 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

Eğitim Bilgileri

1988 - 1995 Doktora

Cornell University, Amerika Birleşik Devletleri

1981 - 1988 Lisans

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi.

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