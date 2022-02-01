Ali Osmay Güre kimdir? Ali Osmay Güre ne iş yapıyor?
Ali Osmay Güre kimdir? Ali Osmay Güre nerede çalışıyor? Ali Osmay Güre ne iş yapıyor?
Ali Osmay Güre kim olduğu ne iş yaptığı bir hayli merak ediliyor.
Ali Osmay Güre akedemik unvanları
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü
2006 - 2020- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü
2006 - 2010- Yrd.Doç.Dr.
Cornell University
2000 - 2006 Yrd.Doç.Dr.
Ludwig Institute for Cancer Research, NY Branch
1995 - 2006 Araştırma Görevlisi
Cornell University
Yönetimsel görevler
2020 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü
2017 - 2020 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü
Eğitim Bilgileri
1988 - 1995 Doktora
Cornell University, Amerika Birleşik Devletleri
1981 - 1988 Lisans
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi.