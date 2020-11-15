Ali Orkun Ercengiz sağlık durumu | Bir süredir koronavirüs sebebiyle evinde tedavi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz hastaneye kaldırıldı. Ercengiz'in, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kontrol amaçlı, gözetim altında tutulabilmesi için sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır" ifadesi kullanıldı.

Ali Orkun Ercengiz kimdir?

Ali Orkun Ercengiz 9 Eylül 1973'te Burdur'da dünyaya geldi. Ercengiz 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Ercengiz, Türk Eczacılar Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev almıştır. Türk Eczacılar Birliği tarafından 14 Haziran 2011'de Burdur'da yapılan toplantının ardından 54. Bölge Burdur Eczacı Odası kurucu yönetimine atandı. Yönetim Kurulu tarafından başkan seçildi.

Ercengiz, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burdur Belediye Başkanı olmuştur. 2014-19 yılları arasında Başkanlık görevini sürdürürken iki kez Burdur Belediyeler Birliği Başkanlığı ve iki kez de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Üyeliği yapmıştır. Aynı dönem içerisinde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde %53.4'lük bir oyla ikinci kez Belediye Başkanlığına seçilmiş ve halen görevdedir.

Ali Orkun Ercengiz evli ve bir çocuk babasıdır.