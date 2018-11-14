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Ali Orkun Ercengiz kimdir? Ali Orkun Ercengiz CHP Burdur adayı oldu

CHP PM 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Burdur Belediye başkan adayı mevcut belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz'i aday gösterdi. CHP Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 2014 yerel seçimlerde % 44.4 oy alarak sandıktan birinci çıkmıştı. AK Parti’nin adayı Sebahattin Akkaya ise % 35.1 oy almıştı. Peki Ali Orkun Ercengiz kimdir? Ali Orkun Ercengiz nereli ve kaç yaşında? İşte CHP Burdur adayı Ali Orkun Ercengiz biyografisi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:43
Ali Orkun Ercengiz kimdir? Ali Orkun Ercengiz CHP Burdur adayı oldu

CHP PM 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Burdur Belediye başkan adayı mevcut belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz'i aday gösterdi. CHP Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 2014 yerel seçimlerde % 44.4 oy alarak sandıktan birinci çıkmıştı. AK Parti’nin adayı Sebahattin Akkaya ise % 35.1 oy almıştı. Peki Ali Orkun Ercengiz kimdir? Ali Orkun Ercengiz nereli ve kaç yaşında? İşte CHP Burdur adayı Ali Orkun Ercengiz biyografisi.

Ali Orkun Ercengiz kimdir?

Ali Orkun Ercengiz, 1973 yılında Burdur’da, öğretmen bir anne ve babanın iki çocuğundan ilki olarak dünyaya geldi. İlkokulu tamamladıktan sonra 1984 yılında Burdur Anadolu Lisesi’ne sınavla girmeye hak kazandı. Ortaöğretimini tamamladıktan sonra 1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanarak yüksek öğrenimime İzmir’de başladı. 1997 yılında fakülteden mezun olarak, 1998 yılında Erzurum ve Tunceli’de vatani görevini eczacı olarak yaptı.1999 yılında Burdur’da serbest eczacılığa başladı. 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası’nda yönetim kurulunda görev yaparken aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürüttü. Türk Eczacıları Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev aldı.2011 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde T.E.B. Merkez Heyeti’nin katkı ve oluruyla 54. Bölge Burdur Eczacı Odası’nın kurucu başkanı olarak atandı. Mecliste kabul edilen 6143 ve 6197 sayılı meslek yasasının taslak komisyonunda görev aldı.Çeşitli sivil toplum örgütlerinde farklı organlarda görev yaptı.30 Mart 2014 yerel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Burdur Belediye Başkanı seçildi.Ali Orkun Ercengiz, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve eşi orman endüstri mühendisi olup bir çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:43
  1. Tunceli
  2. İzmir
  3. Isparta
  4. Erzurum
  5. Ali Orkun Ercengiz kimdir?
  6. Ali Orkun Ercengiz CHP Burdur adayı oldu
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