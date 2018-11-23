Ali Murat Alatepe'nin sağlık durumu nasıl? Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırgan gözaltına alındı. Ali Murat Alatepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Necmi Kadıoğlu'nun görevinden istifa etmesinin ardından göreve gelmişti.

1966 senesinde Erzurum'da dünyaya geldi. Eitiminii Erzurum ve Ankara da çeşitli okul, kişisel gelişim ve dil kursları ile birlikte sürdürdü. Toplum ve Halkla ilişkilere yönelik kişisel eğitimlere devam etmekte olan Alatepe, Siyaset Akademisi 3. dönem mezunudur. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler öğrencisi olan Ali Murat Alatepe, gayrimenkul alanında faaliyet gösteren bir şirkette Değerleme Uzmanı ve genel müdür olarak çalışmakta. Sivil Toplum Örgütlerinin yaptıkları hizmetler yanı sıra ülkemizin demokratlaşmasında en az siyasi partiler kadar önemli oldukları düşüncesiyle Kızılay Kurucu Bşk. Yrd., Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kur. Bşk., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Genclik meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Esenyurt Belediye Meclis Üyesi olan Alatepe, Belde başkan yardımcılığı, Halkla İlişkiler ve Seçim İşleri Birim Başkanlığı, 2007 Genel Seçimleri ve referandumların da S.K.M. Başkanlığı görevlerini, ayrıca Esenyurt-Kıraç birleşmesi sonucunda 2009 yerel, 2010 -2012 referandumları ve 2011 genel 2014 yerel seçimlerinde SKM başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 Yerel secimlerinde Esenyurt Belediye meclis Üyesi seçildi. 2011-14 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütce ve spor komisyonu üyeliği yaptı. 2012 senesinden itibaren Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Siteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlığı'nı yaptı. 2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt-İBB meclis Üyesi seçilen Alatepe, 20 Aralık 2017 tarihinde Esenyurt yeni Belediye Başkanı seçildi.