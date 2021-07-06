Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe nerelidir? Ali Murat Alatepe ne iş yapıyor?
Ali Murat Alatepe kimdir? sorusu organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası merak edilir oldu. Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun istifası sonrası Esenyurt Belediye Başkanı oldu. Peki Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe nerelidir? Ali Murat Alatepe kaç yaşında? Ali Murat Alatepe hangi görevlerde bulundu? İşte Ali Murat Alatepe hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe, 1966 yılında doğdu. Ali Murat Alatepe, eğitim hayatını doğum yeri olan Erzurum'da sürdürdükten sonra, üniversite eğitimi Ankara'da alıyor.
Ali Murat Alatepe hangi görevlerde bulundu?
Kızılay Kurucu Bşk. Yrd., Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kur. Bşk., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Genclik meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2009 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye meclis üyesi seçilen Alatepe, 2011-14 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütce ve spor komisyonu üyeliği yaptı.
2012 senesinden itibaren Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Siteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlığı'nı yaptı.
2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt-İBB meclis Üyesi seçilen Alatepe, Necmi Kadıoğlu'nun istifa etmesinin ardından 20 Aralık 2017 tarihinde, Erdoğan'ın kararıyla Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.