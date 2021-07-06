  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
10 Temmuz'da başlıyor! Ankara-İstanbul arası kısılıyor
Bahçeli'den önemli açıklamalar
PKK nefes alamıyor! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Enflasyon neden yükseldi? Merkez Bankası açıkladı!
Biyografi Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe nerelidir? Ali Murat Alatepe ne iş yapıyor?
Biyografi

Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe nerelidir? Ali Murat Alatepe ne iş yapıyor?

Ali Murat Alatepe kimdir? sorusu organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası merak edilir oldu. Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun istifası sonrası Esenyurt Belediye Başkanı oldu. Peki Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe nerelidir? Ali Murat Alatepe kaç yaşında? Ali Murat Alatepe hangi görevlerde bulundu? İşte Ali Murat Alatepe hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 09:58:00 - 2021-07-06 09:58:54
Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe nerelidir? Ali Murat Alatepe ne iş yapıyor?

Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe, 1966 yılında doğdu. Ali Murat Alatepe, eğitim hayatını doğum yeri olan Erzurum'da sürdürdükten sonra, üniversite eğitimi Ankara'da alıyor.  

Ali Murat Alatepe hangi görevlerde bulundu?

Kızılay Kurucu Bşk. Yrd., Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kur. Bşk., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Genclik meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye meclis üyesi seçilen Alatepe, 2011-14 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütce ve spor komisyonu üyeliği yaptı.

2012 senesinden itibaren Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Siteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlığı'nı yaptı.

2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt-İBB meclis Üyesi seçilen Alatepe, Necmi Kadıoğlu'nun istifa etmesinin ardından 20 Aralık 2017 tarihinde, Erdoğan'ın kararıyla Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay