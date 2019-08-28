Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz Mesut Özil kararı

Arsenal'de Unai Emery'nin görev gelmesiyle birlikte kadroda düşünülmediği gibi, genelde adı sık sık saha dışı olaylarla gündeme gelen Mesut Özil'in, menajeri Erkut Söğüt aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre; 2 sezondur Arsenal'de tartışma konusu olan ve İngiltere'de sıkıntılı günler geçiren Mesut'un kariyerinde yeniden iyi bir başlangıç yapmak istediği ve menajerine 'banatakımbul' dediği belirtilirken, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği fakat Başkan Ali Koç'un maddi durumların yetersiz olması sebebiyle teklifi reddettiği kaydedildi.

Son çare ABD

3.haftası geride kalan Premier Lig'de daha 1 dakika bile süre alamayan Özil'in Mustafi ve Elneny gibi yıldızlarla beraber arayış içerisinde olduğu bildirilirken 31 yaşındaki yıldızın son çare olarak MLS Ligi ihtimalini göz önünde bulundurduğu vurgulandı.