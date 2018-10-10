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Ali Koç'tan sürpriz karar!

Fenerbahçe'de işler planladığı gibi gitmeyince Ali Koç sahaya indi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
Ali Koç'tan sürpriz karar!

Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşamakta olan Fenerbahçe'de Ali Koç duruma el attı.

Özel işlerini bir kenara bırakan Koç, sahaya inerken sert yüzünü de göstermeye başladı. Samandıra'da daha fazla zaman geçiren, futbolcularla birebir görüşmeler yapan Koç, tespit ettiği tüm sıkıntıları hemen sonlandırmak için yoğun bir çaba içinde.

Artık her fırsatta idmanlara gitme kararı alan Başkan Koç, bu süreçte taraftarla arasına da mesafe koyacak.

İyi niyetle girdiği diyalogların sosyal medyada yayınlanmasından rahatsız olan Koç, Ersun Yanal tezahüratlarına ve futbolculara yapılan protestolara da tepkili. Taraftarla arasındaki özel bağın bazı kişiler tarafından suistimal edildiğini düşünen Başkan, artık daha mesafeli bir duruş sergileyecek.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
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