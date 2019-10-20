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Ali Koç'tan maç sonu itiraf! "Zevksiz..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

20 Ekim 2019 Pazar 21:53
Ali Koç'tan maç sonu itiraf! "Zevksiz..."

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirten Ali Koç, ideal kadroyla daha iyi oynayacaklarını vurguladı.

Takımın daha da iyi olması gerektiğini söyleyen Koç, "Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık, birkaç vites daha arttırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık, ihtiyacımız vardı buna. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 21:53
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