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Ali Koç'tan Galatasaray yanıtı ve Jailson kararı!

Fenerbahçe Başkanı Koç, Galatasaray ile oynadıkları olaylı derbi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Jailson'a ağır bir ceza vereceklerini açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:47
Ali Koç'tan Galatasaray yanıtı ve Jailson kararı!

8 maç ceza alan Jailson'a kulüp olarak da ceza vereceklerini söyleyen idareci, "Derbi maçından beri bir kişiyi federasyondan yönetim kurulu üyesi olsun, çalışanı olsun, aramadık. Derbi sonrası konuşmadık, 1 gün bekledik ve hakkımızı savunmak için video görüntüleri ile açıklama yaptık. Alanya maçından sonra soru geldiği için başkan yardımcımız gelen soruya bir açıklama yaptı. Bizim tutumumuzda saygıda kusur etmemeye çalıştık. Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar. Bir yaptığımız tek açıklamada gol atan oyuncumuzu en iyi şekilde cezalandıracağımızı söyledik ve Tahkim'den çıkacak cezadan sonra da cezayı vereceğiz. Savunmamız bittikten sonra cezalarımızı görebilirsiniz. Beklenti var. Şiddete, kavgaya alışılmış." ifadelerini kullandı.

Galatasaray gibi sürekli konuşmadıklarını vurgulayan Ali Koç, "Derbiden bu yana ilgiyle, üzüntüyle izliyorum. Biz benzer şekilde her gün konuşup, hatta bazı günler 2 kez konuşsaydık, o eski düzene, içinden çıkmak istediğimiz düzene hizmet etmiş olurduk. Yumruğu masaya kim daha sert vurduğunda o başarılı oluyorsa, biz zaten başarılı olamayacağız demektir çünkü bizim anlayışımız bu değil. Kalifiye insanların olduğu bir ortamda hak edilen başarının sağlanabileceğine inanıyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:47
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