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Fenerbahçe'de Yüksek Divan öncesi Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevi devraldığı Aziz Yıldırım'ı arayarak bugünkü Yüksek Divan Kurulu toplantısına çağırdı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:40
Fenerbahçe'de Yüksek Divan öncesi Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sürprizi

Yüksek Divan Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 12.30'da başlayacak.

Aziz Yıldırım'dan bizzat gelmesini istedi

Uzun süredir toplantılara katılmayan Aziz Yıldırım'ı telefonla arayan başkan Ali Koç, Divan Kurulu'na bizzat gelmesini istedi. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski başkanları Ali Şen ve Tahsin Kaya da toplantıya davet edildi.

Başkan Erdoğan'a rozet takılacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir." denildi.

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:40
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Yüksek Divan Kurulu
  5. Ali Koç
  6. Aziz Yıldırım
  7. Ali Şen
  8. Tahsin Kaya
  9. Fenerbahçe

YORUM YAZ

  • ŞahinŞahin7 sa önce
    Ali koç denen zat önce migroslarda Gurme markası ile millete getirdiği domuz etlerinden dolayı bu milletgen özür ve af dilesin. 
  • gürkan gürkan 9 sa önce
    bence Aziz Başkan gitmemeli
  • ataata9 sa önce
    ulan beceremedin... ona buna çiçek...

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