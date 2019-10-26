Fenerbahçe'de Yüksek Divan öncesi Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sürprizi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevi devraldığı Aziz Yıldırım'ı arayarak bugünkü Yüksek Divan Kurulu toplantısına çağırdı.

Yüksek Divan Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 12.30'da başlayacak. Aziz Yıldırım'dan bizzat gelmesini istedi Uzun süredir toplantılara katılmayan Aziz Yıldırım'ı telefonla arayan başkan Ali Koç, Divan Kurulu'na bizzat gelmesini istedi. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski başkanları Ali Şen ve Tahsin Kaya da toplantıya davet edildi. Başkan Erdoğan'a rozet takılacak Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir." denildi.

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