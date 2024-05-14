Ali Koç yine sessiz kalmadı: Zinedine Zidane cevabı! Duyan yok artık dedi... İlgili iddialı sözleri gündem oldu

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını Jose Mourinho ismiyle koyan Aziz Yıldırım Türkiye'de adeta gündemi altüst etti. Sadece sarı lacivertli camia değil tüm takımlarda hareketlilik yaşanıyor. Yıldırım'ın bu hamlesine karşı Başkan Ali Koç da hemen harekete geçti. Portekizli ile aynı seviyede bir teknik adam getirme çalışması başlattı. Listesinde Antonio Conte, Zinedine Zidane ve Jogi Löw var. Özellikle Fransız teknik adam konusu ciddiye binecek gibi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe tarihi seçime hazırlanıyor. Aziz Yıldırım'ın resmen başkan adayı olduğunu açıklayıp, "seçilirsem Mourinho'yu getireceğim" demesi üzerine Ali Koç çok şaşırdı.

MOURİNHO ŞAŞKINLIĞI

Sadettin Saran'ın "görüştüm, anlaştım" dediği Mourinho ile bir görüşme yapan ve fikir alışverişinde bulunan Ali Koç, Portekizli teknik adam için Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama sonrasında adeta şaşkına döndü. Çünkü Mourinho kendisinden çok astronomik bir rakam istemiş, ciddi bir tazminat maddesi sözleşmede talep etmiş ve ciddi bir de transfer bütçesi istemişti.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın bunların hepsine "evet" dediğini düşünüyor. Bunu da "çılgınlık" olarak görüyor.

KOÇ'UN TEKNİK DİREKTÖR LİSTESİ ÇOK PARLAK

Aziz Yıldırım'ın Mourinho hamlesinden sonra Ali Koç, başta Sadettin Saran'ın "görüştüm. Söz aldım" dediği diğer 3 teknik adamla acilen görüşme kararı aldı.

-Antonio Conte

-Zinedine Zidane

-Jogi Löw

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EN YAKIN İSİM ZİDANE

Bahsi geçen 3 teknik direktörün de Mourinho gibi çok ciddi bir bütçe isteyeceği aşikar. Ancak Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilgili yaptığı açıklamadan sonra Ali Koç da en az o kalibrede bir teknik adamı açıklamak zorunda olduğunu bildiği için kolları sıvamış durumda. Hedefinde Fransız ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Zinedine Zidane var. Real Madrid'le defalarca Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazanan genç teknik adamın Fenerbahçe'ye an yakın isim olduğu konuşuluyor.