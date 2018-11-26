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Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında şaşırtan diyalog: Ayağa kalk sevin

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, birlikte maç izlediği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine ikinci golden sonra 'Neden gole sevinmiyorsun?' dediğini açıkladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:31
Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında şaşırtan diyalog: Ayağa kalk sevin

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yan yana izledi.

Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki dosthane tavırlar dikkatlerden kaçmazken, ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

'Kalk ayağa gole sevin'

Beyaz Futbol mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Ağaoğlu,  Ali Koç'un gole sevinmesi için kendisini uyardığını söylerken '2. golden sonra ben ön taraftaki taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Başkan Ali Koç 'Başkan çok güzel goldü, kalk ayağa sevin' dedi ve tebrik etti' dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:31
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  • Oktay sınanOktay sınan15 dk önce
    Osmanlı delikanlısı ikiside bu ince düşünceler işte bu memleketin insanında var
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