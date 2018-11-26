Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında şaşırtan diyalog: Ayağa kalk sevin

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yan yana izledi.

Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki dosthane tavırlar dikkatlerden kaçmazken, ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

'Kalk ayağa gole sevin'

Beyaz Futbol mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, Ali Koç'un gole sevinmesi için kendisini uyardığını söylerken '2. golden sonra ben ön taraftaki taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Başkan Ali Koç 'Başkan çok güzel goldü, kalk ayağa sevin' dedi ve tebrik etti' dedi.