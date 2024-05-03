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Aktüel Ali Koç, soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı... 'Sahibi kim'
Aktüel

Ali Koç, soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı... 'Sahibi kim'

Yeniakit Publisher
2024-05-03 22:21:00 - 2024-05-04 01:14:16
Ali Koç, soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı... 'Sahibi kim'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tepki çeken açıklamalara imza atıyor. Düzenlediği basın toplantısında herkesin gözü önünde sert sözlerle bir basın mensubunu azarladı. İşte o açıklaması...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun gündemini uzun süredir meşgul eden TFF seçimleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ağır sözlerle eleştiren Koç, seçimin erkene çekilmesi için yürütülen imza kampanyası hakkında da bilgi verdi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Koç, soru sormak üzere söz alan Fotospor muhabirini Fenerbahçe ile ilgili yanlış haberler yaptığı gerekçesiyle fırçaldı.

"YALANDAN BESLENİYORSUNUZ"

Muhabir sorusunu sormadan önce araya giren Koç, "Herkesin önünde söyleyelim. Fotospor'un sahibi kim, onu da bilmiyorum. Bizimle ilgili haberler bana geliyor. Diğer kulüplerle ilgili haberleri bilmiyorum. Bizimle ilgili yaptığınız haberler o kadar yanlış ki, yalan da demek istemiyorum. Olmayan o kadar şey var ki, garip bir Fenerbahçe yayın şekliniz var. Siz arkadaşlarla görüşüp daha doğrusunu yaptırabilirsiniz. Yalandan besleniyor sizin medya" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ümitt

Büyük dedesi Hayim Nahum'un izinden gidiyor olabilirmi Ali Koç?

vurucu

koç zarpayı patladı her tarafa fışkırıyor arkasında ne pislikler çıkacak yakındır
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