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Aktüel Ali Koç, soru soran muhabire, yayın yapan gazetenin 'sahibi kim' deyip kameralar önünde fırçaladı...
Aktüel

Ali Koç, soru soran muhabire, yayın yapan gazetenin 'sahibi kim' deyip kameralar önünde fırçaladı...

Yeniakit Publisher
2024-05-03 22:21:00 - 2024-05-03 22:29:35
Ali Koç, soru soran muhabire, yayın yapan gazetenin 'sahibi kim' deyip kameralar önünde fırçaladı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, skandal açıklamalara imza atıyor. Yine bir skandal daha: Düzenlediği basın toplantısında herkesin gözü önünde sert sözlerle bir basın mensubunu azarladı. İşte o açıklaması...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun gündemini uzun süredir meşgul eden TFF seçimleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ağır sözlerle eleştiren Koç, seçimin erkene çekilmesi için yürütülen imza kampanyası hakkında da bilgi verdi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Koç, soru sormak üzere söz alan Fotospor muhabirini Fenerbahçe ile ilgili yanlış haberler yaptığı gerekçesiyle fırçaldı.

"YALANDAN BESLENİYORSUNUZ"

Muhabir sorusunu sormadan önce araya giren Koç, "Herkesin önünde söyleyelim. Fotospor'un sahibi kim, onu da bilmiyorum. Bizimle ilgili haberler bana geliyor. Diğer kulüplerle ilgili haberleri bilmiyorum. Bizimle ilgili yaptığınız haberler o kadar yanlış ki, yalan da demek istemiyorum. Olmayan o kadar şey var ki, garip bir Fenerbahçe yayın şekliniz var. Siz arkadaşlarla görüşüp daha doğrusunu yaptırabilirsiniz. Yalandan besleniyor sizin medya" ifadelerini kullandı.

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