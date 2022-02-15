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Spor Ali Koç sezon sonunda acı ilki yaşayabilir
Spor

Ali Koç sezon sonunda acı ilki yaşayabilir

Fenerbahçe, Ali Koç'un 4 yıllık döneminde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup olan sarı-lacivertliler, 2018 yılında ise ligin ilk yarısını ilk kez küme düşme hattında tamamladı. Koç bu sezonun sonunda bir ilki daha yaşayabilir. Ali Koç, Trabzonspor'un ligi zirvede bitirmesi durumunda olması durumunda dört farklı takımın şampiyonluğunu gören ilk başkan olacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 19:32:00 -
Ali Koç sezon sonunda acı ilki yaşayabilir

Fenerbahçe'de tarihi bir seçimle Aziz Yıldırım'ı deviren Ali Koç, 2018 yılında başkanlık koltuğuna oturmuştu. O günden bu yana özellikle futbolda hiçbir sportif başarısı bulunmayan Koç, sarı-lacivertlilerin elinde bulundurduğu birçok üstünlüğü kaybetmesine de şahit oldu. Bu sezon da şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de Ali Koç bir ilki daha yaşayabilir.

20 yıllık seri Ali Koç döneminde bozuldu

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray 20 yıl aranın ardından Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmeyi başardı. 2018 yılının aralık ayında Fenerbahçe tarihinde ilk kez ligin ilk yarısını düşme hattında tamamladı. Birçok takıma yıllardır Kadıköy'ü kabusa çeviren Sarı-lacivertliler, evinde kayıpları oynadı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sezon sonunda farklı bir alanda daha tatsız bir mirasın daha sahibi olacak gibi görünüyor.

Ali Koç bir ilki yaşayabilir

Geldiği ilk sezon Galatasaray'ın, sonraki sezonlar Başakşehir ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gören Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyon olması durumunda dört farklı takımın şampiyonluğunu gören ilk başkan olacak.

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