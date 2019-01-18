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Eleştirilerin odağındaki Ali Koç: Rabbim bizi imtihan ediyor

Fenerbahçe'nin kötü gidişi hakkında konuşan Ali Koç, "Rabbim bizi test ediyor ama güzel günler yakında" dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 19:51
Eleştirilerin odağındaki Ali Koç: Rabbim bizi imtihan ediyor

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni yılın ilk resmi maçında Ümraniyespor'a yenildi.Ersun Yanal'la çıkışa geçmeyi bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar yine hayal kırıklığı yaşadı.

Aziz Yıldırım'ı tarihi bir farkla geride bırakarak başkan olan Ali Koç, göreve döneminin ilk 6 aylık diliminde beklentilerden çok uzak kaldı. Sezon başı yapılan transferler, Cocu ve Comolli tercihleri tartışılan Koç, eleştirilerin odağındaki isim.

Ali Koç, çareyi Cocu'yu gönderip Ersun Yanal'ı getirmekte buldu ancak işler yine istediği gibi gitmiyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilirken, Yanal'ın vaadettiği oyunun da çok uzağındaydı.

"Mahcubiyet içerisindeyiz"

Takımın kötü gidişi hakkında konuşan Ali Koç şunları söyledi: "İyi günler, güzel günler yakındadır. Ama tabii ben ve arkadaşlarım, mahcubiyet içerisindeyiz. Bu durumda kesinlikle olmamamız gerekirdi ama bu durumdayız. Rabbim bizi test ediyor ama güzel günler yakında."

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 19:51
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Ali Koç

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