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Ali Koç, Koray Şener parkını açtı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünde izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adının verildiği park kulüp başkanı Ali Koç'un katılımıyla açıldı.

20 Ocak 2019 Pazar 17:13
Ali Koç, Koray Şener parkını açtı

Yalova Belediyesi tarafından, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in adının verildiği park törenle açıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal, takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal’ın yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’da törende yer aldı.

“Koray’ı her zaman kalbimizde yaşatacağız”

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a anlamlı hareketinden dolayı teşekkür eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu genç arkadaşı her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bu güzel, tertemiz, genç, pırıl pırıl arkadaşlarımızın, Fenerbahçe aşkıyla yanıp tutuşan herkese örnek olacak değerler bu kardeşlerimizi örnek alalım. Bu kardeşimizin ismi barış, dostluk ve kardeşlik için bu parkta yaşayacak” dedi. Öte yandan Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı'nın açılışında Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar tek yürek olarak vefat eden genç taraftar için birlikte marşlar söylediler.

Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı'nın açılışı sonrasında Fenerbahçe kafilesi, Bursa’ya hareket ederek yarın Bursaspor ile oynayacağı maç için kentte kampa girdi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 17:13
  1. Yalova Belediyesi
  2. Galatasaray-Fenerbahçe
  3. Fenerbahçe taraftarı Koray Şener
  4. Koray Şener
  5. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
  6. Teknik Direktör Ersun Yanal
  7. Volkan Demirel
  8. Mehmet Topal
  9. Yalova Valisi Muammer Erol
  10. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
  11. Koray Şener Barış Dostluk ve Kardeşlik Parkı
  12. Fenerbahçe
  13. Bursaspor
  14. Galatasaray

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