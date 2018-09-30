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Ali Koç futbolcuları suçladı: Farkında değiller

Fenerbahçe'nin Rize'de farklı mağlup olmasının ardından Başkan Ali Koç, taraftarların bulunduğu bölüme giderek özür diledi.

30 Eylül 2018 Pazar 22:50
Ali Koç futbolcuları suçladı: Farkında değiller

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Maçın ardından Başkan Ali Koç, taraftarların yanına giderek özür diledi.

Koç, "Ne bağırsanız haklısınız. Mahcubuz size karşı. Düzelecek, öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum. Her reaksiyonda haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Sabredin de diyemiyorum, mahcubum size" diyerek yanlarından ayrıldı.

Bunun üzerine taraftarlar, "Büyük Başkan" tezahüratları yaptı.

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 22:50
  1. Rize
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç

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