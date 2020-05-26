Ali Koç: Liglerin başlaması lazım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online bayramlaşma töreninde sarı-lacivertli camiaya yönelik önemli açıklamalar yaptı. Koç, 12 Haziran'da başlaması beklenen Süper Lig hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İşte Koç'un sözleri:

"Bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar arasında da vefat edenler oldu. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Bu sürecin gerçek kahramanları onlar. Allah onlardan razı olsun. Hayatını kaybeden herkesin ailelerine başsağlığı diliyorum. Hem ülkemiz hem kulübümüz olağanüstü bir dönemden geçti. Bu dönemde Fenerbahçe neler yaşadı, neler yaptı? Çok şükür ki biz bu süreçte bir sağlık sorunu yaşamadık. Hiçbir vefatımız yaşanmadı. Virüs kapan arkadaşlarımız sağlıklarına kavuştu.-

Spor ekonomisi açısından, aslında benim düşüncem esas olumsuz etkilerini önümüzdeki sezon göreceğiz. Önümüzdeki sezon sponsorların durumu ne olacak, emin değiliz. Muhtelif sponsorlar kapımızı çalıyorlar şimdiden. Kombineler, maç biletleri ne olacak bilmiyoruz. Bu süreçte beklemediğimiz şeyler oluyor. Yayıncı kuruluş, gelecek sezon için neler talep edecek bilmiyoruz. Spor ekonomisi çok etkilenecek. Bunun sonuçlarını yaşayarak göreceğiz. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Kenetlenmeye, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Bugüne kadar camiamız elinden gelen desteği verdi. Biletler, kombineler, Fenerium'lar, Fener Ol'larda bize destek oldular. Gelirimizin yüzde 80'i bankalara gidiyor. Bu gemiyi yüzdürmek kolay değil ama öncelikli amacımız bu. 40-50 milyon dolarlık bir borç indirdik, yeni borç almadık. İlerleyen günlerde bu konuda açıklamalarımız olacak.

"Lig başlamalı"

Sportif açıdan bakınca voleybol, basketbol var. EuroLeague iptal edildi, Olimpiyatlar iptal edildi. Pek çok branşta erteleme ve iptaller oldu. Geriye bir tek futbol kalıyordu. Federasyonun verdiği karar zor bir karar. Yurt içinde, dışında tartışmalar var. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu tamamlamaya çalışmak çok önemli. Futboldaki iptalin etkisi, diğer sporlar gibi olmayacaktır. Çok kolay bir karar değil. Kaotik bir ortam. Şu aşamada en doğru karar oynama olduğu gözüküyor. Benim şahsi düşüncem, Süper Lig ve bir alt ligin oynanması, diğer liglerin zorlanmaması. Zaman gösterecek. Kulüpler tek tek testlerini oluyor, idmanlara dönüyorlar. 12 Haziran'dan başlayarak ligi tamamlayabiliriz inşallah. Doğru önlemler ve devletimizin önderliğinde bu işi başarabiliriz."