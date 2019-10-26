Ali Koç duyurdu: Kenan Evren Lisesi'nin arazisi Fenerbahçe'ye verildi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Kongre üyeliğinin 25. yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona gelerek Divan üyeliği rozetini aldı.

"Onurlu ve gururluyuz"

Kürsüye çıkarak Erdoğan'ı selamlayan Başkan Ali Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum"

Başkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Bugün tarihi bir gün. Bizi kırmayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kenan Evren Lisesi arazisi Fenerbahçe'ye devredildi"

Koç, "Müjdeli bir haberi vermek istiyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinden durduğumuz, Cumhurbaşkanımızdan desteğini istediğimiz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bize düşen görev, bu değeri kulübümüz için en iyi şekilde değerlendirmektir. Yaşadığımız finansal sıkıntılara çare oldurmaktır. Sağolun, varolun. İyi ki geldiniz" şeklinde konuştu.