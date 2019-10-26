0553 313 94 23

Ali Koç duyurdu: Kenan Evren Lisesi'nin arazisi Fenerbahçe'ye verildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Divan Kurulu toplantısında Kenan Evren Lisesi'nin bulunduğu arazinin sarı-lacivertli kulübe devredildiğini açıkladı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:25
Ali Koç duyurdu: Kenan Evren Lisesi'nin arazisi Fenerbahçe'ye verildi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Kongre üyeliğinin 25. yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona gelerek Divan üyeliği rozetini aldı.

"Onurlu ve gururluyuz"

Kürsüye çıkarak Erdoğan'ı selamlayan Başkan Ali Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum"

Başkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Bugün tarihi bir gün. Bizi kırmayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kenan Evren Lisesi arazisi Fenerbahçe'ye devredildi"

Koç, "Müjdeli bir haberi vermek istiyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinden durduğumuz, Cumhurbaşkanımızdan desteğini istediğimiz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bize düşen görev, bu değeri kulübümüz için en iyi şekilde değerlendirmektir. Yaşadığımız finansal sıkıntılara çare oldurmaktır. Sağolun, varolun. İyi ki geldiniz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:25
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Faruk Ilgaz Tesisleri'

YORUM YAZ

  • netekim,netekim,4 sa önce
    O lisenin ismi hâlâ kenan evren mi?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
  1. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
  2. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
  3. Norveç'te terör örgütü PKK..
  4. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
  5. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
  6. Çocukların oynadığı traktör durağa..
  7. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
  8. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
  9. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
  10. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
  11. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
  12. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
  13. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
  14. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
  15. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
  16. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
  17. Türk sularında yeni canlı türleri..
  18. Mustafa Destici’den önemli..
  19. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
  20. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
  21. Asgari ücret ne kadar olacak?..
  22. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
  23. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
  24. İngiliz taraftarlardan skandal!..
  25. EYT’lilerin beklediği son dakika..
  26. Fatih Erbakan gündem oldu!
  27. Bebek anne karnında ağlar mı?
  28. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
  29. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
  30. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor