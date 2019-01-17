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Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ve içeriğiyle ilgili çok sayıda spekülasyon üretilen görüşme hakkında bilgi verdi.

17 Ocak 2019 Perşembe 07:05
Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konu hakkında bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği şeklindeki söylentilere tepki gösteren Ali Koç, "Keşke öyle bir gücüm olsa da, bir ziyaretle Türkiye Bankalar Birliği'ni ayağa kaldırıp, Türk futbolunu kurtarabilseydim. Öyle olsa zaten 17. sırada olmazdım." dedi.

Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk sporu ve Fenerbahçe üzerine sohbet ettiklerini, kendisinin de iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söylerek, "Siyasete girmek bir niyetim yok, bunu defalarca söyledim. Bu görüşmeden siyasete atılacağım anlamı çıkarılmamalı." diye konuştu.

İşte Ali Koç'un konu hakkında açıklamaları;

''Hangi takım ne kadar vergi ödemiş bir baksınlar''

Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim ben, Fenerbahçe'ye özel bir muamele gibi şeyler... Keşke öyle bir gücüm olsa da, bir ziyaretle Türkiye Bankalar Birliği'ni ayağa kaldırıp, Türk futbolunu kurtarabilseydim. Öyle olsa zaten 17. sırada olmazdım. Fenerbahçe son 10 yılda devetimize 1 milyar TL vergi ödemiş bir kulüptür. Bu iddiaları ortaya atanlar önce hangi kulüp ne kadar vergi ödemiş, hangi kulüp için vergi affı olmuş bir bakması gerekir. Bunun yanı sıra Fenerbahçe, futbol ve basketbol statlarını kendi başına yapan tek kulüptür. En başarılı zamanımız FETÖ kumpasına denk geldi, en iyi dönemimize... Bu FETÖ'nün bize saldırısına rağmen benzer duruumdayız diğer kulüplerle, belki de daha iyi durumdayız. Onun için bize bu çamuru atanların 10 kere düşünmelerini rica ediyorum.

"Türk sporu ve Fenerbahçe üzerine sohbet ettik''

Yaratmak istedikleri intiba, benim Fenerbahçe üzerinden bir şekilde siyasete gireceğim şeklinde. Siyasetle işim olmaz diye diye dilimde tüy bitti. Cumhurbaşkanımızın Türk sporundaki yeri önemli. Türk sporu ve Fenerbahçe üzerine bir sohbet ettik. Kendisi de iyi bir Fenerbahçeli. Bizim gizlimiz, saklımız yok, biz ne yapıyorsak ortada.

Geçenlerde bir grubun köşe yazarı benim FETÖ'cü olduğumu söylemiş. Sonra baktık ki bu şahıs okullarını övmüş, gidip el öpmüş, bu özlem bitsin demiş.

 

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 07:04
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