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Ali Kaya, Kütahya Kent Konseyi Başkanı oldu

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi yapıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:58
Ali Kaya, Kütahya Kent Konseyi Başkanı oldu

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi yapıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan Genel Kurul’da Kent Konseyi Başkanlığı’na emekli eğitimci Ali Kaya seçildi.


Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine ise; Ahmet Arabacı, Ali Bahadır Soylu, Ayhan Bilgen, Ayşe Altay, Bekir Durmuş, Buket Güngör, Fuat Gökçe, Gökhan Akça, Gülçin Hizarcıoğlu Kahraman, Halil Bilgiç, Hasan Hüseyin Selvi, İsa Öztürk, İsmail Gündüz, İsmail İnöl, Kadriye Kara, Kerim Vural, Mehmet Koçyiğit, Nihat Arslan ile Serap Nazlıpınar seçildi.


Kütahya Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıda Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Ali Kaya ve yönetim kurulu üyelerini tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.


Divan Başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden’in üstlendiği, Kent Konseyi meclisleri ve çalışma gruplarının oluşturulduğu genel kurul, Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Ali Kakay’nın teşekkür konuşmasını gerçekleştirmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:58
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