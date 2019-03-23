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Ali İhsan Yavuz Tank Palet için net konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tank Palet fabrikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “250 tank bizzat yerli ve milli tank Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:30
Ali İhsan Yavuz Tank Palet için net konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tank Palet fabrikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “250 tank bizzat yerli ve milli tank Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Arkadan 100 tankı da Katar ordusuna satılacak parası alınacak” dedi.


Arifiye ilçesinde bulunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Katar’a kiralanan Tank Palet Fabrikası tartışmalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz son noktayı koydu. Yavuz, “Tank Palet Fabrikası BMC firmasına fabrikanın olduğu yeri tesislerle birlikte 25 yıllığına kiraya veriyoruz. 25 yıl içerisinde Tank Palet yaptığı bütün işleri BMC firması yapacak ve burada tank da üretecek. Ve En sonunda da Karasu’daki temelini attık biliyorsunuz oraya dönecek Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak burada işler devam edecek. Katar’ın buradaki misyonu nedir diye sorarsanız Katar BMC’nin ortağıdır. Yönetim yetkisi BMC’dedir. Kaldı ki Katar’ın dışında bir çok şirkete başka devletler özel ve tüzel işlerinde ortaklıkları vardır. Katargeliyor BMC’ye ortak oluyor ve sadece 49 ortak oluyor parasını veriyor ama birileri bir kaşık suda fırtına koparıyor. Bu asla doğru bir şey değildir. BMC firmasına sadece tahsis edilecektir ve tahsis edildikten sonra inşallah orada yaptığı bütün fabrika binalarıyla Savunma Bakanlığına bırakacak öyle gidecek. 600-700 kişi çalışıyor orada işçi olarak bu sayı 10 bine çıkacaktır. 24 ayda 40 tane tank üretilecek 41. Tankın üzerine milli motor yerleştirilecek 250 tank bizzat yerli ve milli tank Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Arkadan 100 tankı da Katar ordusuna satılacak parası alınacak. Bu şekilde orası çok fonksiyonel çok dünyaya açılan Sakarya’ya çok büyük katma değer katacak olan bu fabrikayı başka yöne çekmek asla doğru değildir” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:30
  1. doğa

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