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Ali İhsan Yavuz: "(Olağanüstü itiraz) Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz."

14 Nisan 2019 Pazar 13:13
Ali İhsan Yavuz: "(Olağanüstü itiraz) Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz."
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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:13
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