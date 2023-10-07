Ali İhsan Yavuz kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Ali İhsan Yavuz kimdir?
Trabzon - 1969
1969 yılında Trabzon'un Yomra ilçesinde doğdu. İstanbul üniversitesi Hukukfakültesinden mezun oldu. Sakarya barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar Serbest avukatlık yaptı. 10 yıla yakın ak parti teşkilatlarında çeşitli görevler aldı. 25, 26ve 27. Dönemlerde Sakarya milletvekili seçildi. 6. Ve 7. Olağan kongrenin ardından seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.