  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti kongresinde duygulandıran koreografi

Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, Çin'den vazgeçip Ankara'nın kapısının çalınması an meselesi

Bugün o gündür! Kassam tugayı liderinden ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş kararlar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimsenin beklemediği anda oldu

Kassam Tugayı, İsrail Merkava tankını vurduğu görüntüleri paylaştı. İsrail tankı böyle havaya uçuruldu

Bakan Mehmet Şimşek, flaş gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Şok etti

İsrail Ordusu'na büyük şok! Ateşe verildi

Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!

Herkes patır patır dolar alıyor! Sebebi ise şoke etti! Altında yatan neden bakın ne çıktı

Elon Musk o ilimizdeki arsayı ne yapıp edip almak istiyor! Konuşulan rakam 'yok artık' dedirtecek
Biyografi Ali İhsan Yavuz kimdir?
Biyografi

Ali İhsan Yavuz kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 15:56:00 -
Ali İhsan Yavuz kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Ali İhsan Yavuz kimdir?

Trabzon - 1969

1969 yılında Trabzon'un Yomra ilçesinde doğdu. İstanbul üniversitesi Hukukfakültesinden mezun oldu. Sakarya barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar Serbest avukatlık yaptı. 10 yıla yakın ak parti teşkilatlarında çeşitli görevler aldı. 25, 26ve 27. Dönemlerde Sakarya milletvekili seçildi. 6. Ve 7. Olağan kongrenin ardından seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23