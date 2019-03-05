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Ali İhsan Yavuz: AK Parti daha kurulur kurulmaz darbe teşebbüsleri başlamıştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "HDP denince, PKK'ya terör örgütü diyememiş, arasına mesafe koyamamış ve Kandil'den yönetilen bir parti aklımıza geliyor. Şimdi HDP ile kol kola girmiş CHP var, İYİ Parti var. Biz çok çalışıp bunlara ders vermeyelim de ne yapalım." dedi.

05 Mart 2019 Salı 23:42
Ali İhsan Yavuz: AK Parti daha kurulur kurulmaz darbe teşebbüsleri başlamıştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "HDP denince, PKK'ya terör örgütü diyememiş, arasına mesafe koyamamış ve Kandil'den yönetilen bir parti aklımıza geliyor. Şimdi HDP ile kol kola girmiş CHP var, İYİ Parti var. Biz çok çalışıp bunlara ders vermeyelim de ne yapalım." dedi.

Adapazarı Kültür Merkezinde düzenlenen "Cumhur İttifakı Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Yavuz, AK Parti'nin 2001 yılında kurulduğunu, 2002 yılında iktidara geldiğini, 2003 yılında darbe girişimlerinin başladığını söyledi.

Yavuz, Türkiye tarihinin aynı zamanda darbeler tarihi olduğunu belirterek, "(AK Parti) Daha kurulur kurulmaz darbe teşebbüsleri başlamıştı. 2003 yılından sonra en büyük darbeyi 2007'de Milliyetçi Hareket Partisi'yle yedik. Dedik ki, şu üniversitelerde başörtüsü sorununu çözelim, kafa kafaya, sır sırta verdik Milliyetçi Hareket Partisi'yle ve Anayasada bir değişiklik yapıldı. Amacımız sadece kampüsten içeriye kızlarımız başörtüsüyle girebilsin diye bir anayasal değişikti, sadece o kadar ve buna bile tahammül edemediler." diye konuştu.

"Ardı arkası kesilmedi darbelerin." diyen Yavuz, "17-25 Aralık operasyonu bir darbeydi, bir yargı darbesiydi ve püskürtüldü. MİT hadisesi ve Kobani olayları sonrasında 6-7 Ekim hadiselerini düşünün... Bunların hepsi bir darbe kalkışmasıydı ama en yaman darbe kalkışması 15 Temmuz gecesi yaşandı." ifadelerini kullandı.

Yavuz, FETÖ'yü besleyen temel unsurun darbeler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başörtüsüyle ilgili yasal değişiklik noktasında özellikle şekillenmeye başlayan birliktelik ruhu, tek yüreklilik hadisesi 15 Temmuz gecesi biraz daha ete-kemiğe büründü. Hamdolsun, kahraman milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin sayesinde ayaklandı, sokağa çıktı ve darbeyi püskürttü. İşte orada sırt sırta verdik ve darbeyi püskürttük."

 

- "Şimdi biz çok çalışmayalım da ne yapalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet için çalıştığını ifade eden Yavuz, "Emin olun Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece kendi partisini düşünseydi Cumhur İttifakı oluşmazdı. 'Gerekirse partilerimizin zararına olsun ama yeter ki, Türkiye'nin lehine olsun' anlayışıyla şekillendi bu ittifak. Şimdi biz çok çalışmayalım da ne yapalım. HDP denince, PKK'ya terör örgütü diyememiş, arasına mesafe koyamamış ve Kandil'den yönetilen bir parti aklımıza geliyor. Şimdi HDP ile kol kola girmiş CHP var, İYİ Parti var. Biz çok çalışıp bunlara ders vermeyelim de ne yapalım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yarınlarını daha aydınlık hale getirmek için var güçleriyle ve gece-gündüz çalışacaklarını vurgulayan Yavuz, "Trenden inen asla binemez. Böyle kritik zamanda trenden inmiş olanların bu trene binmesi mümkün değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den kopup Büyük Birlik Partisi'nden aday olan var. Bizim Karasu ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum, bilinsin diye söylüyorum, 'Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız, AK Parti'nin adayıyım' diyormuş, yok böyle bir şey. Cumhur İttifakı'nın partileri Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'dir, bu kadar net." dedi.

Konuşmaların ardından "Cumhur İttifakı Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Adayları" tanıtıldı, hatıra fotoğrafı çekildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 23:42
  1. Sakarya
  2. Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Adayları Tanıtım Toplantısı
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  4. cumhur ittifakı

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