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Gündem Ali İhsan Karahasanoğlu: Zillet gezizekalılar ile operasyona hazırlanıyor
Gündem

Ali İhsan Karahasanoğlu: Zillet gezizekalılar ile operasyona hazırlanıyor

Akit TV canlı yayınında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaparak sokak olaylarını provoke edenleri değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 02:49:00 - 2021-11-27 02:55:23
Ali İhsan Karahasanoğlu: Zillet gezizekalılar ile operasyona hazırlanıyor

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV ekranlarında yayınlanan Manşetlerin Dili programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu, Millet İttifakı ile birlikte muhalefetin, "Ekonomik kriz" algısı yaparak vatandaşları kışkırttığını söyledi.

'Kadıköy tuzu kuruların mekanı'

"Hükümet istifa" sloganlarının atıldığı eylemlere değinen Karahasanoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün nerede yürüyorsunuz? Şişli'de, Kadıköy'de. Bir Allah'ın kulu çıkıp, 'Kadıköy, fakir fukaranın mekanıdır. O insanlara gösteri hakkını da mı çok görüyorsunuz?' derse benim canım kurban. Ama Kadıköy tuzu kuruların mekanı."

"Evine ekmek götürme derdinde olan insanlar bağırlarına taş basıyorlar. Ya 'Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz' diyorlar veya 'bir şekilde idare ederiz inşallah' diyorlar. Gece yürüyen göstericilere bakın. En son model arabaların içinden geçiyorlar."

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